МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам 2022 года сократилась в годовом выражении на 14,1%, до 17,941 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Johnson & Johnson завершила покупку компании Abiomed

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 6,73 доллара против 7,81 доллара в 2021 году. Выручка компании за отчетный период выросла на 1,3%, до 94,943 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала J&J получила чистую прибыль в размере 3,52 миллиарда долларов, что на 25,7% меньше год к году. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 1,33 доллара против 1,77 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 2,35 доллара, аналитики ожидали 2,24 доллара. Выручка компании уменьшилась на 4,4% в годовом выражении — до 23,706 миллиарда долларов при прогнозе в 23,9 миллиарда.

J&J ожидает, что выручка за 2023 год составит 96,9-97,9 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 10,45-10,64 доллара.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,6%

Johnson & Johnson — американский производитель товаров для красоты и здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.