МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Норильский никель" сменил железнодорожного оператора для доставки сырья на свой завод в Финляндии, сообщил журналистам старший вице-президент, производственный директор компании Сергей Степанов. "Норникель" увеличил выпуск никеля и меди в 2022 году

"Сложности с доставкой сырья на Harjavalta на текущий момент преодолены. Сейчас перевозку по железной дороге ведет другой финский оператор, с которым заключила контракт Norilsk Nickel Harjavalta", — сказал Степанов.

Однако топ-менеджер не исключил возникновение логистических проблем и в 2023 году, вследствие чего "Норильский никель" пересмотрел производственный план по финскому заводу. "У нас примерно 40 тысяч тонн продукции из Финляндии законтрактовано, при плане производства 50 тысяч тонн и мощности 65 тысяч тонн. Мы могли бы производить больше нашей высококачественной продукции. Но с сожалением констатируем, что вынуждены планировать консервативно в текущих условиях", — добавил Степанов.

"Норникель" в ноябре 2022 года сообщил, что рассматривает возможность поставок сырья на свой финский завод Harjavalta альтернативными способами из-за отказа финского железнодорожного оператора VR возить российские грузы с 2023 года.

Norilsk Nickel Harjavalta производит никель в катодах, брикетах, кристаллизированных солях и растворах, кобальт в кристаллизированном сульфате и в растворе. Производственный процесс основан на сернокислотном выщелачивании никелевых полуфабрикатов, современном высокотехнологичном подходе, позволяющем извлекать более 98% металла в переработке и получать оптимальное сырье для производства никеля и кобальта аккумуляторного качества.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).