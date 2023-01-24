МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов на Rostic's, убедился корреспондент РИА Новости. Бизнесмен Котов объяснил ситуацию с переходом партнеров KFC в Rostic's

Так, вывески начали обновлять в заведении сети на ВДНХ. Сам же ресторан сейчас закрыт для посещения.

При этом во внешней пресс-службе KFC в России РИА Новости заявили, что пока еще выбирают новый логотип. "Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия", — указали в компании.

РИА Новости также отправило запрос в Роспатент.

Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.

В начале января омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку. Он также сообщил, что согласно условиям сделки, "Смарт Сервис" становится владельцем всей франшизы в России.