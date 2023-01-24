МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Компания "Норильский никель" на фоне сложностей с поставкой оборудования минимум на два года сдвинет реализацию ряда крупных проектов, таких как строительство третьего плавильного комплекса на Надеждинском металлургическом заводе и новой Норильской обогатительной фабрики, сообщил журналистам старший вице-президент, производственный директор компании Сергей Степанов. "Норникель" сменил оператора для доставки сырья на завод в Финляндии

"Значительная часть крупных проектов, таких как НОФ-2 (Норильской обогатительная фабрика — ред.) или третий плавильный комплекс на Надеждинском метзаводе, отодвигается на пару лет точно, поскольку требуют замены поставщиков оборудования", — сказал Степанов.

При этом, по словам Степанова, компании "удалось удержать ситуацию по горной технике". "По 80% техники мы понимаем, кто может производить и поставить нам запчасти", — подчеркнул он.

Степанов отметил также, что компания вынуждена повышать эффективность, потому что когда техника ремонтируется медленнее, то имеющиеся единицы техники нужно использовать более аккуратно и эффективно.

Несмотря на сложности, согласно оценкам Степанова, больше половины программы капитальных вложений на 2023 год напрямую не связаны с поставками высокотехнологичного оборудования. "От такой продукции зависим "Серный проект" и еще два-три средних проекта. Мы надеемся, что мы получим даже самые технологичные единицы по этим проектам в 2023 году", — добавил он.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).