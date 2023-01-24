ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. Антимонопольный иск к Google подали прокуроры восьми американских штатов, сообщил во вторник минюст. Google сократит денежные бонусы топ-менеджеров, пишет WSJ

В иске заявлено, что Google монополизировал технологии, от которых зависят покупка и продажа рекламы на веб-сайтах.

"Минюст вместе с генпрокурорами Калифорнии, Колодаро, Коннектикута, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Род-Айленда, Теннесси и Виргинии подали гражданский иск против Google за монополизацию нескольких цифровых рекламных продуктов", — сообщает американский минюст.

По данным минюста, последние 15 лет компания придерживалась курса на нейтрализацию и устранение конкурентов в области рекламных технологий, в результате своей монополии получает более 30% рекламных доходов.

Истцы намерены привлечь Google к ответственности, указывает минюст.