МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Британский антимонопольный регулятор в среду заявил, что приступил к первому этапу проверки сделки американского производителя чипов Broadcom Inc по приобретению компании облачных компьютерных вычислений VMware Inc за 61 млрд долларов. Amazon закроет три склада в Великобритании, сообщил Sky News

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в ноябре сообщило, что выяснит, действительно ли сделка между этими двумя фирмами, имеющими листинг в США, может нанести существенный вред конкуренции в Британии. CMA добавило, что примет решение до 22 марта.

Потенциальное слияние Broadcom и VMware стало одной из крупнейших сделок, о которых было объявлено в мире в 2022 году. Она свидетельствует о попытках производителя микросхем диверсифицировать свой бизнес и выйти в сегмент корпоративного программного обеспечения.