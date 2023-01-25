МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минпромторг, комментируя сообщения СМИ о возможном уходе с российского рынка одного из крупнейших поставщиков платежных терминалов Ingenico, заявил, что причин для нагнетания обстановки нет, в России есть свои поставщики техники с достаточными запасами. Минпромторг спрогнозировал рост продаж на российском авторынке

"Сегодня появились сообщения о возможном уходе с российского рынка поставщика платежных терминалов Ingenico и потенциальных проблемах в ремонте и обслуживании ПО в этой связи. Минпромторг поясняет: на российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой", — говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга РФ.

"Причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено, компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе нет", — подчеркнули в ведомстве.

В Минпромторге напомнили, что совместно с Банком России и другими банковскими организациями участвуют в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка, на котором обсуждается вопрос обеспечения данного сегмента различными российскими решениями.

Ранее в среду издание РБК сообщило, что крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico рассмотрит уход из России. По данным газеты, из страны компания может уйти уже в марте. Эксперты, уточнялось в материале, оценивают долю устройств на рынке в 50%.