МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Москва надеется запустить прямые рейсы в ЮАР к лету 2023 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнёрства Россия – Африка" Олег Озеров. Россия и ЮАР работают над новыми механизмами торговли, заявил Лавров

"Если нам удастся, и мы надеемся запустить к саммиту, скажем, прямые рейсы в Южную Африку — поедут туристы, это будет одним из факторов, который, во-первых, разрушает пропагандистские стереотипы… А также стимулирует изучение русского языка", — сказал он в ходе дискуссии "Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?" на площадке клуба "Валдай".

По мнению Озерова, запуск прямых рейсов будет способствовать развитию туризма между странами.

Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил РИА Новости, что Претория обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, ждёт решения авиакомпании.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что две страны обсуждают развитие сотрудничества в торговле, туризме и образовании.