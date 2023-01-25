МОСКВА 25 янв — ПРАЙМ. Москва исходит в вопросе установления Эстонией прилежащей зоны Финского залива из того, что Таллин будет соблюдать конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и не будет препятствовать проходу российских судов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эстония не может ограничить судоходство в прилежащей зоне, заявил посол

Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.

"Установление прилежащей зоны является обычной практикой прибрежных государств, но в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству. Разумеется, если эстонская сторона будет действовать в рамках правового поля", — говорится в комментарии Захаровой об угрозах Таллина ограничить судоходство для российских судов в прилежащей зоне Финского залива.

Москва исходит из того, что Эстония, несмотря на свои планы в отношении прилежащей зоны в Финском заливе, будет строго следовать положениям конвенции, добавила Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.