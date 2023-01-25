Еврокомиссия сообщила о росте цен на хлеб и крупы на 20 процентов в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены на хлеб и крупы поднялись в Евросоюзе в 2022 году примерно на 20%, молоко, сыр и яйца — на 27,8%, говорится в документе Еврокомиссии (ЕК) по ценам на сельхозтовары за декабрь прошлого года.
Согласно таблице по потребительским ценам на продовольствие, цены на хлеб и крупы выросли в декабре 2022 года к декабрю 2021 года на 19,8%, на мясо — на 17,0%, молоко, сыр и яйца — на 27,8%, жиры и масла — на 32,4%, сахар — на 15,7%. Фрукты поднялись в цене на 8,1%, а овощи — на 15,0%.
В месячном исчислении хлеб и крупы подорожали в декабре на 1,2%, мясо — на 0,7%, молоко, сыр и яйца — на 1,7%, жиры и масла — на 1,1%, сахар — на 1,0%. Фрукты подешевели на 0,9%, а овощи, напротив, поднялись в цене на 1,0%.
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