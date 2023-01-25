БРЮССЕЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены на хлеб и крупы поднялись в Евросоюзе в 2022 году примерно на 20%, молоко, сыр и яйца — на 27,8%, говорится в документе Еврокомиссии (ЕК) по ценам на сельхозтовары за декабрь прошлого года. ЕС вряд ли сможет отказаться от энергоресурсов из России, считает экономист

Согласно таблице по потребительским ценам на продовольствие, цены на хлеб и крупы выросли в декабре 2022 года к декабрю 2021 года на 19,8%, на мясо — на 17,0%, молоко, сыр и яйца — на 27,8%, жиры и масла — на 32,4%, сахар — на 15,7%. Фрукты поднялись в цене на 8,1%, а овощи — на 15,0%.

В месячном исчислении хлеб и крупы подорожали в декабре на 1,2%, мясо — на 0,7%, молоко, сыр и яйца — на 1,7%, жиры и масла — на 1,1%, сахар — на 1,0%. Фрукты подешевели на 0,9%, а овощи, напротив, поднялись в цене на 1,0%.