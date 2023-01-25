МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") Александр Артюхов в ближайшее время покинет свой пост спустя почти восемь лет работы, на его должность будет назначен гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Ростеху". "Ростех" изготовит опытные двигатели для нового отечественного самолета

"Перестановки пока не состоялись, но планируются в начале февраля. Александр Артюхов — опытный управленец, его бэкграунд хорошо известен, такие проекты как ПД-14, ТВ7-117СТ-01, ГТД-110М, ПД-8 сегодня являются визитной карточкой ОДК. Ему предложено перейти на работу в "Ростех", на должность управляющего директора по авиапроектам, где он будет решать более широкий спектр задач. Для него это безусловно повышение. Вы знаете, какой большой объем задач возложен на авиапром. Для их решения необходима слаженная, четко координированная работа комплектаторов и финишеров", — отметил собеседник агентства.

"Основной задачей управляющего директора будет как раз координация работы всей кооперации. В свою очередь, на пост руководителя ОДК приглашен Вадим Бадеха. Это профессионал, который сумел выстроить работу "Уральского завода гражданской авиации" на качественно новом уровне", — добавил он.

Объединенная двигателестроительная корпорация специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.