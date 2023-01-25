МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кабмин утвердил правила ввоза семян в РФ для экспертизы и научной деятельности, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Российский АПК обеспечат средствами защиты растений в 2023 году

"Утвердить прилагаемые Правила ввоза в Российскую Федерацию семян сельскохозяйственных растений для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ, а также для использования в образовательных целях", — говорится в тексте постановления.

Согласно постановлению, для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ запрещается ввоз семян без необходимого ярлыка и сопроводительных документов и обработанных веществами, незарегистрированными в государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории страны.

Кроме того, для образовательных целей запрещается ввоз семян, содержащих ГМО или невключенных в госреестр сортов и гибридов сельхозрастений, допущенных к использованию в РФ.

Минсельхозу поручено до 1 сентября 2023 года обеспечить техническую готовность федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельхозрастений к приему заявлений на выдачу подтверждения о целевом назначении ввозимых семян

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 сентября 2023 года.