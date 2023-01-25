МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Правительство России утвердило список кандидатов в совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), новым кандидатом в списке стал руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. ОСК разработает новые образцы спасательных шлюпок

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) согласно приложению. Список кандидатов… Джиоев З.Т. – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта", — говорится в сообщении.

Исходя из распоряжения кабмина, в список кандидатов в совет директоров включены: статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, замминистра финансов Ирина Окладникова, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, гендиректор ОСК Алексей Рахманов, замгендиректора – глава дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.