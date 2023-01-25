БЕРЛИН, 25 янв — ПРАЙМ. Слушания по иску "Роснефти", оспаривающей передачу активов в Германии под внешнее управление, состоятся 22 февраля, сообщает в среду агентство DPA со ссылкой на заявление Федерального административного суда ФРГ. "Роснефть" подала иск к кипрской Rosneft Trade Limited

"Двадцать второго февраля Федеральный административный суд рассмотрит иск российской нефтяной компании "Роснефть" против доверительного управления двух немецких дочерних компаний", — пишет агентство.

В случае необходимости также рассматривается возможность проведения слушаний в марте, поэтому вопрос о том, когда именно будет вынесено решение, остается открытым.

В сентябре прошлого года министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.