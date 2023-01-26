WSJ: США требуют от Турции запретить допуск самолетов американского производства из России
ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Власти США давят на Турцию, заставляя ее прекратить практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили турецких лиц, что им грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и замена запчастей для самолетов американского производства, летающих в Россию и Белоруссию и обратно в нарушение экспортного контроля, введенного в прошлом году", — сказано в материале издания.
Так, по данным газеты, в декабре прошлого года помощник министра торговли Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона.
WSJ полагает, что данная ситуация покажет, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или РФ продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.
Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания, и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://1prime.ru/News/20230126/839599747.html