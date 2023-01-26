ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Власти США давят на Турцию, заставляя ее прекратить практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. СМИ: решение Турции вызвало панику у европейских энергетических гигантов

"В прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили турецких лиц, что им грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и замена запчастей для самолетов американского производства, летающих в Россию и Белоруссию и обратно в нарушение экспортного контроля, введенного в прошлом году", — сказано в материале издания.

Так, по данным газеты, в декабре прошлого года помощник министра торговли Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона.

WSJ полагает, что данная ситуация покажет, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или РФ продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.

Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания, и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.