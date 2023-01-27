МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в декабре выросли на 5,8%, а средства физлиц — на 7,6%, в целом за 2022 год показатели выросли на 21% и 6,9% соответственно, свидетельствуют данные Центробанка. Юрлиц освободили от налога на прибыль при безвозмездном получении имущества

"В декабре произошел существенный рост средств юрлиц (+2,4 триллиона рублей, или 5,8%), что в значительной степени связано с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов. В декабре средства населения выросли на рекордные 2,5 триллиона рублей (+7,6%) только за счет увеличения рублевых остатков", — привел данные регулятор.

Как пояснил ЦБ, такой значительный прирост средств населения в декабре обусловлен традиционным авансированием пенсий, а также выплатами социальных пособий.

В целом за 2022 год прирост средств компаний достиг 21%, что выше результата за 2021 год (+18%). Основной приток отмечен у нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на энергоносители.

Годовой прирост средств физлиц составил 6,9%, что выше, чем в 2021 году (+5,7%), добавляет регулятор.