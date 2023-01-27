МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банки РФ начнут раскрывать отчетность по РСБУ уже по итогам текущего квартала, а также за прошлый год, а по МСФО у них будет право на раскрытие, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов. ЦБ назвал ожидаемую прибыль российских банков в 2023 году

"С этого года у нас обязательное раскрытие по РСБУ, будет первое раскрытие, соответственно, это первый квартал. Ну и там же будет раскрытие за 2022 год, которое тоже обязательно для банков. По МСФО у нас будет право на раскрытие. Но и те, и иные формы будут с определенными изъятиями — там, где потенциальные риски санкционные несут отдельные элементы", — сказал он в ходе пресс-конференции.

В марте Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций. Так, начиная с отчетности за февраль банки не должны были публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней.

В конце ноября в ЦБ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января. При этом регулятор уточнил, что планирует продлить до 1 июля 2023 года право кредитных организаций не раскрывать "чувствительную к санкционному риску информацию".

Так, банки вправе не раскрывать данные о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, о контролирующих лицах, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, в случае реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования.