БУДАПЕШТ, 30 янв — ПРАЙМ. В Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий — около 11% — были зарегистрированы с конца февраля 2022 года, сообщил венгерский портал Portfolio. Глава МИД Венгрии и Новак договорились об ускорении инвестиций в АЭС "Пакш"

Согласно базе данных о предприятиях Opten, в настоящее время в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которой является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Последние данные о выручке доступны за 2021 год, тогда прибыль 24 компаний превысила 500 миллионов форинтов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание.

"Приток российских компаний в Венгрию был постоянным, после эпидемии коронавируса ежегодно создается около 50-60 компаний, связанных со страной. Интересно также, что после 24 февраля 2022 года… в Венгрии было учреждено 77 компаний с российскими бенефициарами. То есть в прошлом году в Венгрии появилось более 11% всех действующих предприятий", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в 2023 году скорость открытия новых российских предприятий невелика: к 27 января было зарегистрировано всего три компании.

О том, какие результаты показали российские компании в Венгрии в 2022 году, станет известно после 31 мая, когда истекает срок подачи отчетов.

В декабре газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщила, что размер замороженных российских активов в Венгрии достиг 870 миллионов евро в ноябре, хотя месяцем ранее сумма составляла только 3 тысячи евро. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что большую долю замороженных в Венгрии российских активов составили средства "Сбербанка", который в марте ушел с европейского рынка.