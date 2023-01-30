МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров в четвертом квартале 2022 года выросло и вернулось на уровень показателей начала года, самые популярные сервисы – "Кинопоиск", IVI и Wink, сообщила исследовательская компания Gfk. Фильмы о Гарри Поттере пропадут из онлайн-кинотеатров России с 31 января

"К концу 2022 года число подписчиков (российских — ред.) онлайн-кинотеатров выросло и вернулось на уровень показателей начала года", — говорится в исследовании. В нем участвовал 7501 респондент в возрасте от 16 до 55 лет. Предметом исследования стали 15 онлайн-кинотеатров: IVI, "Кинопоиск", Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, more.tv, Start, "Билайн ТВ", Kion, "Мегафон ТВ", Viju.

Уточняется, что лидерство сохраняет за собой онлайн-кинотеатр "Кинопоиск": в конце года подпиской на сервис пользовались 17,8% жителей городов 16-55 лет, 13,1% — платили за подписку. Второе и третье место вновь разделили между собой IVI и Wink: IVI все еще обгоняет сервис "Ростелекома" по общему количеству подписчиков (10% и 8,3% жителей городов соответственно), но уже уступает по числу платящих подписчиков (6,1% и 6,2% соответственно).

Онлайн-кинотеатр Оkko во втором квартале 2022 года выпал из тройки крупнейших онлайн-кинотеатров, а в четвертом квартале по числу платящих подписчиков пропустил вперед Kion. Подписка на Okko есть у 6,2% жителей городов, платят за нее 3,2%. У Kion эти показатели выросли до 5,8% и 3,4% соответственно.

В третьем квартале доля подписчиков онлайн-кинотеатров росла среди респондентов 25-34 лет, а в конце 2022 года эта тенденция продолжилась среди аудитории 16-24 лет. Больше всего молодых подписчиков 16-34 лет у "Кинопоиска", а самая возрастная аудитория — у Wink: онлайн-кинотеатр наиболее популярен среди пользователей 25-55 лет. Интерес к IVI и Оkko наиболее высок среди россиян 25-44 лет.