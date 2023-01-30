МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим потребовал от американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. соблюдения условий соглашения о выплате компенсации по скандальному делу о малайзийском инвестиционном фонде 1MDB. СМИ: Малайзия и Индонезия объединяются против ЕС из-за пальмового масла

Прокуратура Малайзии в 2018 году предъявила обвинения трем отделениям Goldman Sachs и нескольким топ-менеджерам банка в обмане инвесторов при продаже облигаций фонда 1MDB на сумму более 6,5 миллиарда долларов. В июле 2020 года Goldman Sachs и министерство финансов Малайзии достигли внесудебной договоренности о компенсации со стороны банка на сумму 3,9 миллиарда долларов. Компенсация до сих пор не выплачена из-за разногласий о зачислении первого транша платежа в августе 2022 года.

"Мой единственный призыв заключается в том, чтобы они урегулировали сделку с Малайзией, потому что скандал с 1MDB известен во всем мире", — заявил Ибрагим в интервью агентству Блумберг.

Премьер Малайзии отметил, что Goldman Sachs не должен использовать свою финансовую мощь, чтобы диктовать условия.

В своем заявлении Goldman Sachs отмечал, что у сторон есть три месяца, чтобы достигнуть нового мирового соглашения. Если спор не будет урегулирован, то будет рассматриваться в арбитражном суде.

Скандал вокруг фонда стал основной причиной падения правительства Наджиба Разака в 2018 году, когда возглавляемая им на тот момент партия "Объединенная Малайская Национальная Организация" и созданный на ее основе блок "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт) впервые с момента получения Малайзией независимости от Великобритании потеряли власть, проиграв выборы.