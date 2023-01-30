Россельхознадзор отметил учащение выявления ГМО в итальянских кормах
Россельхознадзор фиксирует учащение выявления ГМО в итальянских кормах для животных
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор фиксирует учащение выявления ГМО в итальянских кормах для домашних животных, ГМО обнаружены в продукции трех производителей, сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор фиксирует участившиеся выявления ГМО в кормах для домашних животных из Италии", — говорится в релизе.
"Россельхознадзор продолжает наводить порядок на кормовом рынке России… В частности, Россельхознадзор продолжает выявлять ГМО в кормах для домашних животных. В ходе мониторинговых лабораторных исследований ГМО обнаружены в продукции сразу трех производителей Италии, что свидетельствует об отсутствии системных государственных мер в этой стране, направленных на выполнение требований российского законодательства", — добавляется там же.
Отмечается, что в 2022 году ГМО выявлены в 18 образцах кормов и кормовых добавок для животных, шесть из которых — в продукции из Италии.
https://1prime.ru/News/20230130/839630899.html
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