МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор фиксирует учащение выявления ГМО в итальянских кормах для домашних животных, ГМО обнаружены в продукции трех производителей, сообщается на сайте ведомства. Россельхознадзор ограничит поставки готовой мясной продукции из Италии

"Россельхознадзор фиксирует участившиеся выявления ГМО в кормах для домашних животных из Италии", — говорится в релизе.

"Россельхознадзор продолжает наводить порядок на кормовом рынке России… В частности, Россельхознадзор продолжает выявлять ГМО в кормах для домашних животных. В ходе мониторинговых лабораторных исследований ГМО обнаружены в продукции сразу трех производителей Италии, что свидетельствует об отсутствии системных государственных мер в этой стране, направленных на выполнение требований российского законодательства", — добавляется там же.

Отмечается, что в 2022 году ГМО выявлены в 18 образцах кормов и кормовых добавок для животных, шесть из которых — в продукции из Италии.