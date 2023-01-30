Еврокомиссия сообщила о выявлении манипуляций в онлайн-магазинах Европы
Около 150 онлайн-магазинов Европы прибегают к манипуляциям, сообщила Еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Проверка почти 400 онлайн-магазинов в Европе показала, что примерно 150 из них прибегают к манипуляциям, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК).
"Манипулятивные онлайн-практики обнаружены в 148 из 399 проверенных интернет-магазинов", — сообщается в нем.
Речь идет о магазинах, продающих различные товары, от текстиля до электроники, отмечает ЕК. Проверку проводили власти 23 из 27 государств ЕС, Норвегии и Исландии при координации со стороны Еврокомиссии.
Исследование сфокусировалось на трех основных практиках манипуляций, а именно на поддельных таймерах обратного отсчета, интерфейсах для привлечения потребителей к покупкам, а также на скрытой информации.
Национальные органы власти европейских стран, проводивших проверку, теперь свяжутся с продавцами, чтобы исправить их веб-сайты, при необходимости они предпримут дополнительные действия, отмечает ЕК.
https://1prime.ru/News/20230130/839631295.html
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