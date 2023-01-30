БРЮССЕЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Проверка почти 400 онлайн-магазинов в Европе показала, что примерно 150 из них прибегают к манипуляциям, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК). В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия антироссийских санкций

"Манипулятивные онлайн-практики обнаружены в 148 из 399 проверенных интернет-магазинов", — сообщается в нем.

Речь идет о магазинах, продающих различные товары, от текстиля до электроники, отмечает ЕК. Проверку проводили власти 23 из 27 государств ЕС, Норвегии и Исландии при координации со стороны Еврокомиссии.

Исследование сфокусировалось на трех основных практиках манипуляций, а именно на поддельных таймерах обратного отсчета, интерфейсах для привлечения потребителей к покупкам, а также на скрытой информации.

Национальные органы власти европейских стран, проводивших проверку, теперь свяжутся с продавцами, чтобы исправить их веб-сайты, при необходимости они предпримут дополнительные действия, отмечает ЕК.