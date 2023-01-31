Аналитики ждут роста ВВП еврозоны в четвертом квартале
DailyFX: аналитики ждут роста ВВП еврозоны в четвертом квартале на 1,8 процента
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, согласно первой, предварительной, оценке, в четвертом квартале вырос на 1,8% в годовом выражении и снизился на 0,1% — в квартальном, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат во вторник, 31 января, в 13.00 мск.
В 11.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в январе показатель остался на уровне декабря в 5,5%.
В 18.00 мск аналитическая компания Conference Board опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам экспертов, индикатор в январе увеличился до 119 пунктов со 108,3 пункта в декабре.
https://1prime.ru/News/20230131/839633469.html
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