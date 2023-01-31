МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, которые предусматривают внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во всех отраслях экономики и социальной сферы. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Кремль своевременно сообщит о сроках послания Путина Федеральному собранию

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы", — сказано в тексте поручения.

Поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2023 года.