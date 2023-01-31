МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам 2022 года уменьшилась на 1% к предыдущему году и составила 9,934 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. General Motors приостановит публикацию рекламы в Twitter

Разводненная прибыль на акцию составила 6,13 доллара против 6,7 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта выросла на 23,4% — до 156,735 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания увеличила чистую прибыль на 14,8%, до 1,999 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,39 доллара против 1,16 доллара год назад, скорректированная прибыль — 2,12 доллара при прогнозе в 1,68 доллара. Выручка выросла на 28,4% — до 43,108 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку в 40 миллиардов.

Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию по итогам текущего года составит 6-7 долларов, чистая прибыль — 8,7-10,1 миллиарда долларов.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).