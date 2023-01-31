Чистая прибыль Pfizer за 2022 год выросла в 1,4 раза, до 31,372 миллиарда долларов
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. по итогам 2022 года выросла в 1,4 раза, до 31,372 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности этой американской корпорации.
Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 5,47 доллара после 3,85 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного года при этом увеличилась на 23%, до 100,33 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 4,995 миллиарда долларов, что почти в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,87 доллара после 0,59 доллара годом ранее. А квартальная выручка Pfizer увеличилась на 2%, до 24,29 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 24,61 миллиарда долларов.
По итогам текущего года компания планирует получить выручку в размере 67-71 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет 3,25-3,45 доллара.
Акции Pfizer на предварительных торгах дешевеют на 3%.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.
https://1prime.ru/News/20230131/839639884.html