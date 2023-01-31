МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. по итогам 2022 года выросла в 1,4 раза, до 31,372 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности этой американской корпорации. Pfizer вложит средства в производственный объект в Дублине

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 5,47 доллара после 3,85 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного года при этом увеличилась на 23%, до 100,33 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 4,995 миллиарда долларов, что почти в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,87 доллара после 0,59 доллара годом ранее. А квартальная выручка Pfizer увеличилась на 2%, до 24,29 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 24,61 миллиарда долларов.

По итогам текущего года компания планирует получить выручку в размере 67-71 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет 3,25-3,45 доллара.

Акции Pfizer на предварительных торгах дешевеют на 3%.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.