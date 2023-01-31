МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам прошлого года снизилась на 18% по сравнению с 2021 годом — до 6,177 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу в Казахстане без бренда

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период снизилась до 8,33 доллара с 10,04 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети сократилась на 10%, до 9,371 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам года составила 23,182 миллиарда долларов, снизившись менее чем на 1% с показателя прошлого года.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's выросла на 16% в годовом выражении — до 1,903 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,59 доллара после 2,18 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,45 доллара. Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 8%, до 2,582 миллиарда долларов. Выручка сети сократилась на 1%, до 5,926 миллиарда долларов, при этом оказалась немного выше прогноза аналитиков в 5,71 миллиарда.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам четвертого квартала выросли на 12,6%, а по итогам года — на 10,9%. А сопоставимые продажи в США за 2год увеличились на 5,9%.

Акции McDonald's на предварительных торгах дешевеют на 2,32%.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". McDonald's в марте приостановил свою деятельность в России, а позже решил полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране.