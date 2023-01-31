МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян, как и средний чек, за период с 23 по 29 января сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,6%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". "Ромир" оценил недельные расходы россиян и средний чек по 25 декабря

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 16 по 22 января — расходы снизились на 2,2%, а средний чек — на 1,1%.

"В период с 23 по 29 января средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,6%. Индекс недельных расходов составил 5 487,8 рубля", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 3,5%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,6% и в денежном выражении составил 660,8 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс вырос на 1,5%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.