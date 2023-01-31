Правительство представит предложения по реализации ипотечных программ
Путин поручил до 1 июня представить предложения по реализации льготных ипотечных программ
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля текущего года представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях.
"Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей", — сказано в документе, опубликованном по итогам заседания Госсовета.
Доклад следует представить до 1 июля 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/News/20230131/839642482.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.