МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Обратная доставка товаров с браком, купленных на Wildberries, остается для покупателей бесплатной — она будет компенсироваться за счет продавцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. В Wildberries разъяснили порядок утверждения заявок на возврат товара

Ранее во вторник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что возврат товаров с браком на площадке стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием".

"Информация телеграм-каналов о том, что покупатели Wildberries "вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров", не соответствует действительности. Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создает заявку на проверку товара, которая проверяется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем", — заявили в компании.

Там также уточнили, что в настоящий момент алгоритм с одобрением продавцами еще тестируется и поэтому могут быть некоторые ограничения в части его функционала, но в целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается. "В случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки", — подчеркнули в Wildberries.

На прошлой неделе маркетплейс также анонсировал, что в рамках готовящегося обновления утверждать заявки на возврат товара с браком будут сами продавцы, до этого заявки рассматривали только представители самой компании.