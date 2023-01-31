МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Потребление стали в России по итогам прошлого года составило 43,2 миллиона тонн, что меньше показателей 2021 года на 3%, следует из сообщения компании "Северсталь". "Северсталь" оценила выплату акциза на сталь в 25-30 процентов прибыли

"Северсталь" подвела итоги рынка металлопотребления в РФ. Несмотря на ряд негативных прогнозов, озвученных в начале года, спад на рынке составил всего 3% год к году. Общий объём рынка — 43,2 миллиона тонн. Все отрасли продемонстрировали относительную устойчивость в текущих условиях, в том числе за счет мер поддержки со стороны государства", — говорится в сообщении.

Сегмент машиностроения продемонстрировал наибольший спад — 18% год к году, на фоне дефицита комплектующих, разрыва цепочек поставок, остановки части производственных мощностей и ухода зарубежных компаний с российского рынка.

Отсутствие крупных проектов промышленной и коммерческой недвижимости стало главным драйвером снижения потребления металла в строительной отрасли. В дополнение, снижение покупательной способности населения, в сегменте жилого строительства и трудности с финансированием у девелоперов, также оказали негативное влияние на рынок строительного металлопроката.

Положительную динамику в 2022 году продемонстрировал энергетический сектор. "В энергетическом секторе рост объемов потребления составил 28% и был связан с реализацией крупнейшей за последние 5 лет инвестиционной программы ПАО "Газпром", — отметили в "Северстали".

"В 2022 году динамика металлопотребления в РФ совпала с динамикой ВВП. В 2023 году ожидается продолжение спада ВВП, но однозначного видения нет, будет ли спад меньше, чем в 2022 году. Российская экономика успешно адаптируется к новым внешним реалиям, происходит переориентация торговых потоков. В 2023 году появляется новый вызов — ограничения по экспорту нефти и нефтепродуктов. При этом ситуация в мировой экономике постепенно улучшается и риск крупной рецессии становится меньше", — приводятся в сообщении слова главного экономиста "Северстали" Павла Воробьева.

По его словам, в 2022 году наблюдался рекордный ввод жилья в России — 102,7 миллиона квадратных метров, а динамика металлопотребления в этом году будет зависеть от рынка жилой недвижимости.

При этом, согласно апрельскому прогнозу World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA), по итогам 2022 года потребление стали в России могло упасть на 20%, до 35,1 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). По итогам первых трех кварталов 2022 года компания снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8%, до 7,967 миллиона тонн.