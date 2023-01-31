МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, сообщил во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. В Швейцарии заявили о незаконности передачи российских активов Украине

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенном 12 января 1994, и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанном 8 февраля 1993", — написал Мельничук в своем Telegram-канале.