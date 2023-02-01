МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Внедрение цифрового рубля на горизонте 3-5 лет может негативно сказываться на доходах банков: ежегодно они могут терять до 50 миллиардов рублей, полагают аналитики консалтинговой компании "Яков и партнеры".

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк, а клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.

"Несмотря на очевидные выгоды для экономики в целом, внедрение цифрового рубля в краткосрочной перспективе может негативно повлиять на прибыльность игроков рынка. Так, на горизонте 3-5 лет банки могут терять до 50 миллиардов рублей в год в виде снижения чистого дохода от интерчейнджа (межбанковская комиссия — ред.) и повышения расходов на привлечение пассивов. В свою очередь, потребители могут остаться без кешбэка и других бонусов, начисляемых за покупки", — полагают аналитики.

По их мнению, в отличие от банков ритейлеры в любом случае выиграют от внедрения цифрового рубля. Аналитики рассчитали, что общий выигрыш для ритейлеров может составить не менее 80 миллиардов рублей в год. Тем не менее, как отмечают авторы отчета, для успеха системы важно, чтобы часть выгоды перешла и конечным потребителям. Для этого стоит выстраивать клиентские сервисы, создающие добавленную стоимость, такие как, например, бесплатная доставка.