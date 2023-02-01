МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России гораздо охотнее выдают деньги своим постоянным клиентам, чем малознакомым заемщикам: впервые обращаясь в такие компании, человек может рассчитывать на заем суммой максимум в 5-7 тысяч рублей, даже имея высокий доход, рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Требования Банка России для МФО снизят риски мошенничества, считают в АКРА

"Самая значительная разница находится между клиентами, которые обращаются в МФО впервые, и теми, кто уже брал займы. Сумма одобрения может различаться в 3-4 раза. Даже если ваш доход превышает, скажем, 100 тысяч рублей, вряд ли в первый раз вам выдадут больше 5-7 тысяч рублей", — отмечает Пономарев. Таким образом компании подстраховываются от риска невозврата займов, ведь МФО, в отличие от банков, не требуют подтверждения доходов, а 87% займов "до зарплаты" вообще выдаются онлайн, то есть без личного присутствия заемщика, добавляет он.

Эксперт подчеркивает, что те, кто регулярно пользуются микрозаймами, часто предпочитают обращаться в одну-две компании, с которыми у них сформировалась история отношений. Наиболее надежным клиентам, поясняет Пономарев, МФО готовы одобрять займы в рассрочку, суммы по которым достигают "и 50 тысяч, и 100 тысяч рублей, то есть вполне сопоставимы с банковскими кредитами".

Гендиректор Webbankir добавляет, что на размер займа также влияет динамика показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который рассчитывается как соотношение всех долгов к ежемесячным доходам.

"МФО может выдать относительно крупную сумму клиенту, у которого ПДН стабильно находится на уровне 80%. А вот человеку, чей ПДН недавно вырос с 50% до 80%, могут сократить объем финансирования, если компания посчитает, что это тревожный сигнал ухудшения материального положения", — заключает Пономарев.