БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Новый пакет европейских санкций против РФ планируется принять в феврале, пока продолжаются дискуссии на уровне стран Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Bloomberg раскрыл детали очередных санкций ЕС против России

"Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале", — сообщил он.

Источник добавил, что антироссийские санкции будут также обсуждаться на саммите ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля.