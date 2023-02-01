Источник раскрыл срок принятия нового пакета антироссийских санкций ЕС
Источник: новый пакет санкций ЕС против России планируется принять позднее в феврале
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Новый пакет европейских санкций против РФ планируется принять в феврале, пока продолжаются дискуссии на уровне стран Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Обсуждение этого вопроса продолжается на уровне стран ЕС, работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале", — сообщил он.
Источник добавил, что антироссийские санкции будут также обсуждаться на саммите ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля.
https://1prime.ru/News/20230201/839657259.html
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