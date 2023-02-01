МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" увеличил уставный капитал до 47,866 миллиарда рублей за счет объединения активов, сообщили в компании. "Мираторг" и "Вкусно — и точка" построят завод картофеля фри в 2023 году

Согласно выписке ЕГРЮЛ, уставный капитал по состоянию на 30 января 2023 года составляет 47,8655 миллиарда рублей. Виктор и Александр Линники владеют им в равных долях. До этого размер уставного капитала агрохолдинга был 1,731 миллиарда рублей.

"Зарегистрировано увеличение уставного капитала ООО "АПХ "Мираторг" за счет объединения активов компании. Изменения носят консолидирующий характер и способствуют наилучшему структурированию компаний внутри холдинга, а также повышению качества корпоративного управления", — сообщили в пресс-службе.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.