МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил не затягивать с восстановительными работами в приграничных регионах, пострадавших от обстрелов. Путин оценил эффект от льготной ипотеки в новых регионах

"Ну вот Александр Михайлович (Осипов, губернатор Забайкальского края — ред.) из Забайкальского края говорил о том, что пока нет, не поступили средства. И Ростислав Эрнстович (Гольдштейн, губернатор Еврейской автономной области — ред.) тоже. Обратите на это тоже внимание. Ну а по так называемым приграничным территориям, которые пострадали от этих обстрелов неонацистских, там соответствующие решения новые должны быть приняты, мы договорились о работе по этому направлению. Я прошу вас не затягивать", — сказал Путин в ходе совещания министру финансов РФ Антону Силуанову.