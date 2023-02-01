ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, говорится в опубликованном документе американского минфина. Минфин США рассказал, как россияне могут попытаться обойти санкции

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.

Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.