США ввели санкции против десяти физлиц и 12 компаний, связанных с Россией
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ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, говорится в опубликованном документе американского минфина.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.
Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.
Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.
https://1prime.ru/News/20230201/839658971.html
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