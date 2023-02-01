МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сумма выплаты при утрате жилья в связи с ЧС природного и техногенного характера рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного "квадрата", установленной Минстроем, в среднем по РФ это 88,7 тысячи рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о ходе восстановления Крымского моста

По его словам, в РФ уже есть отработанные подходы к таким ситуациям, ликвидация последствий ЧС федерального и межрегионального характера осуществляется в полном объеме за счет средств резервного фонда. Если ЧС носит региональный характер, то федеральная поддержка может быть оказана на основании решения правительства РФ в объеме предельного уровня софинансирования из федерального бюджета.

"При утрате жилого помещения гражданину предоставляется выплата на приобретение или строительство жилья или предоставляется полноценное жилое помещение. Размер такой выплаты рассчитывается исходя из нормы общей площади жилого помещения", — доложил Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Стоимость квадратного места, уточнил он, для строительства или приобретения жилья определяется исходя из средней рыночной стоимости одного "квадрата", определенной Минстроем РФ в разрезе регионов. В среднем по стране норматив такой стоимости на первое полугодие 2023 года составляет 88,7 тысячи рублей. "Например, по Белгороду мы уже сделали расчет на первый квартал 2023 года и вот по этой цене пересчитали квадратный метр, и вышли на сумму, которую необходимо выплатить", — рассказал Хуснуллин.

Если жилое помещение повреждено, то предоставляется выплата на проведение его капитального ремонта. В 2022 году размер выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения был увеличен с шести до семи тысяч рублей за квадратный метр, добавил он.