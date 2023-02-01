МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 24 по 30 января выросли в среднем на 3,5%, темп роста ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, основной вклад внесли репчатый лук и огурцы, следует из данных Росстата. Росстат отметил рост цен на плодоовощную продукцию в России

"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,5%", — говорится в материалах статведомства. Неделей ранее, с 17 по 23 января, они выросли в среднем на 3%. Больше всего выросла цена на репчатый лук — на 7,84%; на прошлой неделе она прибавила 5,34%, а с начала года по 30 января — 26,12%. Немного отстали свежие огурцы — плюс 7,58% на отчетной неделе, плюс 6,32% — на прошлой; с начала года по 30 января цена на них выросла на 36,25%.

По данным Росстата, в 51 субъекте РФ цены на лук увеличились на 1,3-10%, в 27 субъектах – на 10,1-26,9%, в трех — не изменились, а в четырех — снизились на 0,2-4,5%. В свою очередь цены на огурцы в 56 регионах выросли на 0,4-10%, в 23 — на 10,1-32,5%. "В Кабардино-Балкарской Республике и Ненецком автономном округе цены не изменились. В 4 субъектах цены на огурцы снизились на 0,8-5,1%", — говорится в материалах.

С большим отрывом — на третьем месте — морковь: с 24 по 30 января она подорожала на 3,37%, неделей ранее — на 3,08%, а с начала года — на 17,64%. Помидоры подорожали на 2,8%, бананы – на 2,3%, картофель – на 2%, свеклу и капуста выросли в цене на 1,4% и на на 1,3%, а яблоки – на 1%.