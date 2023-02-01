МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Международная Компания Акционерное Общество «Совко Капитал Партнерс» приглашает любых владельцев, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года и дату настоящего приглашения являются и остаются владельцами непогашенных облигаций, говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении "Прайма".

Речь в документе идет о следующих бумагах:

Бессрочных облигациях участия в займе на сумму 300 000 000 долларов США под 7,6% (ISIN: XS2393688598, Common Code: 239368859) (далее — «Бессрочные облигации 598»);

Бессрочных облигациях участия в займе на сумму 300 000 000 долларов США под 7,75% (ISIN: XS2113968148, Common Code: 211396814) (далее — «Бессрочные облигации 148»);

Облигациях участия в займе на сумму 300 000 000 долларов США под 8% сроком погашения в 2030 году (ISIN: XS2010043656; Common Code: 201004365) (далее — «Облигации 2030»); и/или

Облигациях участия в займе на сумму 300 000 000 долларов США под 3,4% сроком погашения в 2025 году (ISIN: XS2291914971; Common Code: 229191497) (далее — "Облигации 2025"), в каждом случае выпущенные СовКом Капитал Ди.Эй.Си. (SovCom Capital D.A.C.), но с ограниченным правом регресса с единственной целью финансирования субординированного кредита Публичного акционерного общества «Совкомбанк»,

Для обсуждения потенциального приобретения облигаций их владельцам предлагается связаться с Обществом не позднее 1 марта 2023 года по адресу электронной почты: bd@sovcombank.ru

Любые другие условия приобретения обсуждаются с каждым Владельцем облигаций в индивидуальном порядке.

В соответствии с настоящим приглашением не делается никаких оферт или приглашений приобрести или обменять какие-либо облигации. Настоящее объявление является приглашением к обсуждению потенциального приобретения и его условий, а не предложением и не создает никаких обязательств со стороны Общества, говорится в пресс-релизе.