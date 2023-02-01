СМИ: правкомиссия по инвестициям согласовала продажу "Вымпелкома"
РБК: правкомиссия по иностранным инвестициям согласовала продажу "Вымпелкома" российским топам
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правкомиссия по иностранным инвестициям согласовала продажу компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") российскому топ-менеджменту, сообщает издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями и близкими к участникам сделки.
"Правительственная комиссия согласовала продажу "Вымпелкома" менеджменту", — говорится в сообщении.
РИА Новости направило запросы в "Вымпелком", Veon и Минцифры.
Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России — компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.
Правкомиссия по иностранным инвестициям должна была рассмотреть сделку в январе, однако, как сообщал РИА Новости источник в отрасли, в итоге она была направлена на доработку до следующего заседания.
https://1prime.ru/News/20230201/839659922.html
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