МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правкомиссия по иностранным инвестициям согласовала продажу компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") российскому топ-менеджменту, сообщает издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями и близкими к участникам сделки. СМИ: Минфин и ЦБ выступили против сделки по продаже "Вымпелкома"

"Правительственная комиссия согласовала продажу "Вымпелкома" менеджменту", — говорится в сообщении.

РИА Новости направило запросы в "Вымпелком", Veon и Минцифры.

Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России — компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.

Правкомиссия по иностранным инвестициям должна была рассмотреть сделку в январе, однако, как сообщал РИА Новости источник в отрасли, в итоге она была направлена на доработку до следующего заседания.