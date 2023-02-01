МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство поддержит инвестпроекты в судостроительной промышленности

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые устанавливают ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% при реализации российскими судоремонтными предприятиями работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания и судов рыбопромыслового флота.

Но для этого такое предприятие должно заключить инвестиционное соглашение с Минпромторгом и Минфином России, содержащее обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей. Такое соглашение должно быть заключено до конца 2024 года сроком на 7 лет и предусматривать ежегодное направление средств на реализацию мероприятий по развитию и модернизации таких мощностей.

Нулевая ставка НДС будет действовать для предприятий, которые "занимаются восстановлением судов в доках и на верфях, также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении 7 лет", пояснял ранее в среду на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.

В результате бизнес сможет за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты, закупать передовое, дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники, отмечал премьер.

Применение нулевой ставки НДС позволит заключившим инвестиционное соглашение отечественным судоремонтным предприятиям применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров (работ, услуг), что "позволит исключить отвлечение денежных средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении", указывается в пояснительной записке к законопроекту.