МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вводимые администрацией США нелегитимные санкции в отношении России и сотрудничающих с нею стран не достигнут цели – российская экономика, вопреки ожиданиям на Западе, вовсе не лежит в руинах, заявило в среду вечером посольство РФ в Вашингтоне. США расширили антироссийские санкции

"Маховик санкционной машины, "докрасна" раскрученный американскими властями, продолжает плодить многочисленные ограничения, задевая "и своих, и чужих". Первый февральский день не стал исключением — против целого ряда граждан и компаний введены жесткие рестрикции за якобы нарушения наложенных самими западниками запретов в сфере оборота военной продукции", — говорится в комментарии посольства, обнародованном в Telegram.

Как полагают в российской дипмиссии, авторы подобных решений в Вашингтоне не задумываются об их легитимности, а также их последствиях для других стран, в том числе партнеров и союзников США. По мнению посольства, в противном случае столь широкое применение вторичных мер нельзя объяснить.

"Здесь, видимо, не понимают, что во многих государствах предложения Вашингтона о сотрудничестве при одновременных угрозах давления за взаимодействие с Россией воспринимаются не иначе, как издевка", — указано в заявлении российских дипломатов.

При этом в дипмиссии РФ подчеркнули, что "незаконные шаги" американской стороны не достигнут заявленной цели.

"Российская экономика — далеко не в руинах, как некоторые на Западе надеялись. Равно как и отечественная промышленность, которая в том числе благодаря — и вопреки — экономическим барьерам все больше рассчитывает на собственные силы", — резюмировало посольство России в Вашингтоне.

В среду минфин США ввел санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц по всему миру, связанных, по мнению Вашингтона, с сетью для обхода санкций в поддержку российского ВПК. Согласно приведенному перечню, в санкционный список попали граждане Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра. Из предприятий под ограничительными мерами оказались компании из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.