МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 4% с 3,5%, следует из пресс-релиза регулятора. Фунт снизился перед заседанием Банка Англии

Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.

Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В декабре Банк Англии повысил свою ставку также на 50 базисных пунктов, а в ноябре — на 75 базисных пунктов.

Кроме того, Банк Англии понизил прогноз по инфляции в стране по итогам первого квартала 2023 года до 9,7% с ожидавшихся ранее 10,1%, следует из пресс-релиза.

По итогам первого квартала 2024 года регулятор ожидает инфляцию на уровне 3%, в ноябре ожидал 4%. По итогам первого квартала 2025 года центробанк прогнозирует инфляцию в 1% вместо 1,2%, ожидавшихся в ноябре.

"Мы ожидаем быстрого замедления инфляции в этом году", — говорится в релизе.

Наконец, Банк Англии улучшил прогноз по снижению ВВП Британии по итогам первого квартала 2023 года до 0,3% с 0,6%.

По итогам первого квартала 2023 года регулятор прогнозирует снижение ВВП Великобритании на 0,7% вместо 2%, ожидавшихся в ноябре. А по итогам первого квартала 2025 года центробанк ожидает роста экономики страны на 0,2%, а не на 0,1%.