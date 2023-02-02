МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Суд в Лондоне расширил возможности для ареста активов бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, пишет украинское издание "Экономическая правда". Источник рассказал, когда обсудят конфискацию российских активов

"Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова", — пишет украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на решение суда и пресс-службу банка.

Решение, уточняет издание, касается дела, в рамках которого Приватбанк стремится вернуть выведенные накануне национализации средства из банка и погасить невыполненные обязательства по рефинансированию. Банк просил арестовать активы ответчиков на период рассмотрения дела в размере 3 миллиардов долларов. В 2017 году Высокий Суд Лондона принял решение в пользу банка, наложив арест на активы Коломойского и Боголюбова.

"Недавнее решение Английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за рубежом и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию о раскрытии активов, что позволит контролировать исполнение судебных приказов об аресте активов, является чрезвычайно позитивным событием для банка", – приводит сообщение пресс-службы Приватбанка "Экономическая правда".

В Приватбанке пояснили, что первоочередной арест был наложен на определенное количество активов. Но в ходе дальнейших заседаний появлялась информация об активах экс-акционеров банков, о которых ранее не было известно. Последнее судебное решение позволяет накладывать на эти активы новые аресты.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.