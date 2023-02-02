АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия выступает за разблокировку транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армения должна быть мостом в мировой торговле, считает глава Минэка

"Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана", — сказал глава российского правительства.

Мишустин подчеркнул, что "создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона".

Пашинян обратил внимание на проблему Лачинского коридора, отметив, что "в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис". При этом он подчеркнул, что "Российская Федерация — ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения".