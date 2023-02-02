МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сбербанк из-за перехода на новую технологическую платформу временно ограничил работу трех из пяти функций сервиса "Автонакопление", в ближайшие дни функционал будет восстановлен в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Сбербанк выдал первую на Урале "Промышленную ипотеку"

"Автонакопление не работает. По техническим причинам "Копилка для сдачи", "Процент от расходов" и "Процент от доходов" временно не работают. Мы скоро это исправим", — говорится в сообщении, которое пришло ряду пользователей приложения Сбербанка.

Пресс-служба банка подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что временное ограничение связано с переходом на новую технологическую платформу.

"В связи с переходом на новую технологическую платформу временно ограничена работа трех из пяти функций сервиса "Автонакопление". Сейчас клиенты могут воспользоваться двумя другими механиками "Автонакопления" — "По расписанию" (перевод фиксированной суммы на счет в определенные дни) и "52 недели" (каждую неделю копится больше, чем в предыдущую)", — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке пообещали, что в ближайшие дни все функции сервиса будут доступны клиентам в полном объеме.