БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер поддерживает расширение возможностей оказания государственной поддержки в Евросоюзе на фоне действий США в этом направлении. Лидеры ЕС обсудят смягчение правил господдержки бизнеса

"Евросоюз должен действовать, это достаточно понятно, нам нужно защитить наши позиции в мире, и мы не должны быть наивными… Я поддерживаю комиссара (исполнительного вице-президента Еврокомиссии Маргрет) Вестагер в том, что нам нужно действовать, но разумно и предусмотрительно", — сказал он, говоря о том, стоит ли ЕС отреагировать на Акт по инфляции США увеличением своей госпомощи.

Накануне Вестагер представила проект временных поправок к правилам по оказанию госпомощи в Евросоюзе, которые направлены на увеличение таких возможностей. Хойер, отвечая на вопрос, поддерживает ли он это предложения ЕК, ответил "да". По его словам, ЕИБ, конечно же, планирует увеличить инвестиции в Европе в чистые технологии и развитие зелёной экономики.

"Мы уже номер один в этой сфере, и у нас нет колебаний в том, чтобы продолжать и наращивать", — сказал он.

Акт по снижению инфляции США предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе блока. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.

Глава Евросовета Шарль Мишель в середине января заявил, что Евросоюзу на фоне закона по инфляции США необходимо направить значительные ресурсы на повышение конкурентоспособности своей промышленности и стимулирование инвестиций.

Еврокомиссия уже предложила временно расширить возможности стран Евросоюза по оказанию государственной поддержки определенным секторам экономики на фоне энергетического кризиса и Акта по инфляции США. Еврокомиссия хочет, в частности, сделать так, чтобы страны могли поддерживать развертывание всех возможных видов возобновляемых источников энергии. Также она рассматривает возможность увеличения сроков реализации проектов, которые могут получать господдержку стран ЕС до 36 месяцев с нынешних 30 месяцев.

Теперь страны Евросоюза могут дать ЕК свои комментарии относительно этого предложения. Еврокомиссия с учетом мнений государств союза рассчитывает принять новые правила в ближайшие недели.