АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") должен выкупить у российских инвесторов не менее 90% облигаций своей материнской компании Veon, купленных российскими инвесторами, для согласования сделки по передаче компании российскому менеджменту, выкуп бондов должен пройти на экономически равных условиях для всех инвесторов вне зависимости от формы выкупа, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Эксперт назвал потенциальных покупателей "Билайна"

В среду издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями и близкими к участникам сделки, сообщило, что правкомиссия по иностранным инвестициям согласовала продажу компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") российскому топ-менеджменту.

"Условием сделки является переоформление бондов, которые Veon выпустил в сторону российских инвесторов. Не менее 90% "Вымпелком" должен оформить на себя… Они должны собрать 90% долга облигаций, а дальше вопрос — за какую цену они выкупят", — сказал Шадаев в кулуарах форума Digital Almaty, отвечая на вопрос о том, почему ранее сделка была отправлена на доработку.

По его словам, выкуп бондов должен пройти на экономически равных, вне зависимости от формы выкупа, условиях для всех инвесторов.

Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России — компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.

Правкомиссия по иностранным инвестициям должна была рассмотреть сделку в январе, однако, как сообщал РИА Новости источник в отрасли, в итоге она была направлена на доработку до следующего заседания.